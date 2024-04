CESANO MADERNO – Nella giornata di ieri la città di Cesano Maderno ha avuto l’onore di ricevere la visita dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini che, nell’ambito delle iniziative volute in preparazione alla Festa di San Giuseppe lavoratore del 1 maggio, per testimoniare l’attenzione della diocesi al tema del lavoro, si è recato presso due importanti realtà imprenditoriali del territorio, l’azienda Figini Arredamenti e la Bracco Imaging,

Ad accogliere l’arcivescovo anche il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, che ha portato il saluto di tutta la comunità cesanese insieme all’assessora Rosanna Arnaboldi, ai parroci delle due comunità pastorali, don Stefano Gaslini e don Fabio Viscardi e al presidente di Apa Confartigianato Cesano Maderno, Paolo Rastellino.

, terza generazione della falegnameria nel solco di una lunga tradizione familiare, hanno accompagnato monsignor Delpini negli stabilimenti produttivi, mostrando l’abnegazione dei dipendenti e l’importanza di riuscire a tramandare, di generazione in generazione, la cultura del lavoro e dell’impegno nella loro azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di arredamenti che unisce la modernità alla tradizione. Subito dopo, alla Bracco Imaging di Ceriano Laghetto, l’arcivescovo ha visitato una delle più importanti realtà internazionali nel settore chimico e farmaceutico , con un tour in alcune sezioni dello stabilimento ed incontrando, anche in questa sede, i dipendenti.