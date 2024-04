Comasina

CESANO MADERNO – L’Amministrazione comunale ha temporaneamente chiuso il Parco Pertini, area verde compresa tra le vie San Bernardo, Selvetto e Pertini, dopo che oggi sono state rinvenute al suo interno carcasse di conigli e possibili esche avvelenate. Per motivi precauzionali ed in attesa delle verifiche in atto da parte di ATS Brianza e dell’Istituto Zooprofilattico sul materiale prelevato, il sindaco Gianpiero Bocca ha firmato un’ordinanza che inibisce l’accesso al Parco al fine di tutelare persone e animali dal contatto con possibili fonti di avvelenamento.

L’Ufficio Ambiente del Comune, spiegano dal palazzo municipale, “è intervenuto tempestivamente stamattina, anche a seguito di segnalazioni, effettuando un sopralluogo congiunto con i veterinari di Ats Brianza per gli approfondimenti necessari e la successiva analisi da parte dell’Istituto zooprofilattico sui campioni di carcasse ed esche ritrovate. La chiusura, inoltre, si rende indispensabile per consentire le operazioni di verifica e bonifica che verranno effettuate nei prossimi giorni in tutto il parco, al cui ingresso è stato apposto il cartello di chiusura temporanea e l’ordinanza connessa. Contestualmente all’attività di prevenzione sanitaria e di tutela dell’incolumità pubblica, saranno avviate opportune verifiche per accertare eventuali responsabilità e fare luce su quanto di preoccupante accaduto, considerando che il Parco Pertini è uno spazio quotidianamente molto frequentato dai cittadini e dai bambini, oltre che essere un luogo in cui vengono condotti cani e altri animali d’affezione”.

Proseguono dal Comune: “Qualora venissero accertate responsabilità dolose, saremmo in presenza di un fatto grave e di comportamenti da condannare senza riserve, che contraddicono qualsiasi regola di convivenza civile e di rispetto verso gli animali, le persone e i luoghi pubblici destinati allo svago e alla socializzazione. L’Amministrazione comunale è impegnata nella salvaguardia di tutte le aree verdi del territorio, non solo attraverso la manutenzione ordinaria, ma anche con progetti per la realizzazione di nuovi spazi pubblici ricreativi per tutti”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

(foto: il parco Pertini chiuso)

24042024