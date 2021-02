ROVELLO PORRO – A Rovello Porro i festeggiamenti del Carnevale non si fermano di fronte al Covid: gli studenti della scuola elementare potranno divertirsi a casa, pensare ad un costume e crearlo con le proprie mani per partecipare al concorso dell’associazione Verde Età “Carnevale ai tempi del Coronavirus”.

Il tema del concorso è l’ambiente e l’ecologia: i bambini sono invitati a confezionare con l’aiuto dei genitori, un costume in linea con la tematica, per unire il divertimento delle maschere di Carnevale all’importante missione di salvaguardare il pianeta.

Come partecipare al concorso? Una volta confezionato il proprio abito, i bambini potranno indossarlo e lasciarsi scattare una foto dai propri genitori, che poi dovranno mandarla sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp al numero 339 6343395 entro il 18 febbraio, con allegata il nome del partecipante e l’autorizzazione del genitore alla pubblicazione della foto.

Ogni foto verrà pubblicata sul profilo Facebook di Ave, dove, con un like, si potrà votare il vestito preferito fino alle ore 24 di domenica 21 febbraio.

Il costume con più like vincerà un buono di 100 euro per l’acquisto di materiale scolastico nella cartoleria di Rovello Porro, “Due cose al volo”.

(in foto: la locandina dell’evento)

09022021