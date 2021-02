SARONNO – Cinquecento over 80 vaccinati al giorno in 15 strutture attivate, tramite le Asst, nelle provincia di Como e di Varese per arrivare a somministrare la prima dose a 119.840 persone (che sono gli anziani di questa fascia d’età nella zona dell’Ats esclusi quelli già vaccinati nelle Rsa).

L’Ats Insubria è già mobilitata per la nuova fase vaccinale che partirà lunedì 15 con la prenotazione e giovedì 18 fabbraio: “L’unica incognita è il mancato arrivo del vaccino – ha spiegato Marco Magrini coordinatore del comitato tecnico di sorveglianza Covid-19 – ma siamo pronti a gestire anche questa criticità”.

Le vaccinazioni si terranno principalmente nella Asst e quindi a Saronno all’ospedale di piazzale Borrella. “Saranno svolte da personale ospedaliero mentre i medici di famiglia si occuperanno, con vaccino Moderna, degli allettati”. Per quanto riguarda l’Asst Valle Olona gli anziani da vaccinare in questa fase sono circa 40 mila. “L’ideale sarebbe ultimare questa fase in 21 giorni in modo da poter partire con la seconda dose appena finito di somministrare la prima. Come abbiamo detto però l’incognita è la fornitura di vaccino”.

In questa prima fase sono state privilegiate le strutture ospedaliere per la somministrazione del vaccino anticovid: “La sicurezza è l’aspetto prioritario – rimarcano dall’Ats – non solo per la gestione del momento del vaccino ma anche per la necessaria osservazione che ne segue che nel caso di un paziente anziano e bene avvenga in una struttura dotato di tutti i dispositivi necessari in caso di criticità”.