CARONNO PERTUSELLA – Papà in ospedale con il covid, i famigliari – moglie e figli di 35 e 22 anni – hanno creato “Radio Enzo” col suo nome, ed ogni giorno realizzano una trasmissione di venti minuti a lui dedicata.

Enzo è ricoverato in ospedale a Legnano, in terapia intensiva, dall’ottobre scorso: ovviamente, nessuno lo pul andare a trovare, sono le norme contro il contagio, I famigliari ogni giorno realizzano quindi “Radio Enzo”, un podcast che poi lui può ascoltare tramite una app del tablet, direttamente in reparto al nosocomio legnanese. Qualche canzone di quelle che gli piacciono, poi qualche parola di moglie e figli, nella speranza di potersi presto riabbracciare.

(foto archivio)

11022021