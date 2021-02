CISLAGO – “Il gruppo ha la finalità di aggregare tutti cittadini di Cislago, che vogliono dare il proprio contributo, attraverso proposte concrete o semplici segnalazioni volte al miglioramento del rapporto cittadino – Comune”.

Così si presenta il nuovo gruppo Facebook creato da Luciano Lista. L’immagine di copertina è un logo tondo di color viola con il castello di Cislago e un tricolore. Facile quindi pensare che sia un punto di partenza delle prossime amministrative che, pandemia permettendo, dovrebbero tornersi in primavera.

“È un gruppo aperto, nel quale il civile e ordinato confronto rappresenta il punto di partenza, per trovare insieme le soluzioni ai problemi comuni, per far nascere proposte concrete per la crescita sociale ed economica di Cislago. La condivisione e il confronto sono alla base di una libera convivenza; crediamo che Cislago possa davvero essere (ri)unita attraverso scelte concrete, finalizzate ad una migliore fruibilità dei servizi comunali, ma anche dei suoi spazi. Il Comune aperto a tutti, deve essere al servizio dei Cittadini, alle persone fragili, ai ragazzi, alle donne, ai commercianti e imprenditori e a tutte le persone che si sentono parte della comunità. Ripartiamo dunque, proprio dal concetto di comunità e cominciamo uniti questo percorso”.

Al momento del gruppo fanno parte 9 persone tra cui i componenti di Fratelli d’Italia Cislago che del resto ha creato la pagina.