SARONNO – Le previsioni del tempo stavolta ci hanno preso alla perfezione; qualche fiocco di neve era annunciato per la nottata tra venerdì e sabato e sta andando esattamente così. Dopo le 22 un nevischio abbastanza intenso, che sta iniziando ad imbiancare non tetti, strade o marciapiedi ma almeno i tettucci delle auto in sosta.

Come andrà nelle prossime ore? Il Servizi meteorologico di Regione Lombardia non prevede grandi problemi, nel corso della nottata questa estemporanea nevicata dovrebbe concludersi lasciando al massimo un tenue manto bianco su prati ed auto, ma senza problemi per la viabilità e per i pedoni. Resterà il freddo, piuttosto intenso ed anzi in… intensificazione che caratterizzerà questo fine settimana. L’ultimo “brutto tempo” di questo inverno? Forse è prematuro per “chiamare” la primavera, che è ancora lontana e per almeno un mese le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

(foto: auto imbiancate a Saronno nella tarda serata di venerdì)

1202021