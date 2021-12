x

SARONNO – La segnalazione è arrivata da Gianpaolo Terrone sulla pagina Facebook “sei di Saronno se” con una curata grafica e alcune immagini. Nel foto si vedono delle lastre di ghiaccio in viale Santuario il percorso pedonale che costeggia la biblioteca che porta da via Primo Maggio, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto per la precisione, a via Varese.

Sicuramente le temperature scese notevolmente negli ultimi giorni hanno contribuito alla formazione del ghiaccio ma il primo elemento, l’acqua, è stato dato dall’impianto di irrigazione ancora in funzione.

Una spiegazione fornita con semplicità e chiarezza anche dall’autore degli scatti che ha commentato il post: “L’impianto di irrigazione pubblica del verde ha generato un temporaneo problema”.

Diversi gli interventi dei cittadini saronnesi da chi ha ricordato di aver segnalato il problema anche l’inverno scorso ha chi ha ipotizzato un guasto.

Ora ad intervenire sarà l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che ha anticipato che si informerà sulle cause con il duplice obiettivo di evitare un inutile consumo d’acqua e la creazione di lastre di ghiaccio pericolose per i passanti.

