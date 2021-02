CISLAGO – “Abbiamo terminato il giro dei tamponi, da martedì ripartiamo anche con gli allenamenti delle squadre giovanili nel rispetto dei protocolli di sicurezza”. Lo fanno sapere, con soddisfazione, i dirigenti del Cistellum volley, la cui società fa capo agli spazi di via Stazione.

Proseguono dal Cistellum: “Ringraziamo tutte le persone che hanno permesso che questa operazione si effettuasse nel rispetto delle norme igienico sanitarie in particolare Vittorio Landoni, nostro medico sociale, che ha certificato l’esito dei tamponi e il personale infermieristico che tecnicamente ha effettuato i tamponi”.

