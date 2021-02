CERIANO LAGHETTO – “Domenica 14 febbraio dalle 9 alle 12 vi aspettiamo nella sede storica di piazza Diaz per firmare la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. Sarà anche l’occasione per un momento di confronto sulla vita politica del nostro comune e della situazione nazionale. Non mancate”. Così gli esponenti della lista civica di minoranza a Ceriano Laghetto, Orizzonte Comune.

Per gli esponenti della civica di minoranza, quindi, una occasione per incontrarsi con i concittadini, ed anche raccogliere indicazioni e suggerimenti da sottoporre poi all’Amministrazione comunale del paese. Una iniziativa che, ovviamente, avverà nel rispetto della norma anti-covid previste per la Zona gialla in cui si trova attualmente la Lombardia, quindi con adeguato distanziamento ed indossando le mascherine protettive.

(foto: attivisti e sostenitori di Orizzonte Comune di Ceriano Laghetto in una immagine pre-emergenza coronavirus)

