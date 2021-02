CERRO MAGGIORE – Ieri 19 febbraio alle 20, a Cerro Maggiore, i carabinieri hanno arrestato un 32enne italiano, senza occupazione e già noto, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti su richiesta della madre, che abita con l’arrestato, una 58enne italiana, la quale aveva riferito che il figlio, al culmine dell’ennesima accesa discussione causata dal suo stato di ebrezza alcolica, aveva iniziato ad avere un atteggiamento violento nei suoi confronti e l’aveva colpita con uno schiaffo.

La donna all’arrivo dei carabinieri, ai quali la situazione della famiglia è nota, era in attesa in strada per timore del figlio mentre l’uomo è stato trovato nel proprio letto, ove stava fingendo di essere addormentato per tentare di evitare di dovere dare spiegazioni. Risultato evidente che non stesse dormendo, si è alzato ed ha poi tentato di aggredire nuovamente la madre anche alla presenza dei militari, che sono intervenuti e sono stati a loro volta spintonati violentemente finché, dopo una breve colluttazione, nel corso della quale nessuno è rimasto ferito, sono riusciti a bloccarlo e condurlo successivamente al locale comando.

