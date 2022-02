x x

RESCALDINA – Ha ripreso l’amica mentre lei gli praticava sesso orale e poi le ha chiesto 5000 euro per non divulgarlo: l’uomo, un 40enne, è stato arrestato dai carabinieri.

Al tentativo di estorsione hanno dunque posto fine i militari dell’Arma ai quali una donna di 50 anni, abitante in zona, si era recentemente rivolta. Aveva riferito di aver conosciuto, e di avere avviato una relazione con un quarantenne, che un giorno l’aveva filmata mentre, in auto, si erano appartati nei pressi del cimitero di Rescaldina. Episodio di qualche mese fa ma poi l’amante si era fatto avanti chiedendole il denaro per non diffondere il video che lui stesso aveva realizzato col telefonino: minacciava di pubblicarlo sui social e di farlo avevere a famigliari della donna. La quale ha raccontato tutto i carabinieri che le hanno suggerito di fingere d’accettare: nel luogo prefissato si sono però presentate anche le forze dell’ordine e l’estorsore è stato arrestato e gli è stato sequestrato il telefonino dove c’era il video a luci rosse. L’uomo è già comparso in tribunale: ha chiesto ed ottenuto di poter patteggiare la pena, che è stata quantificata in due anni e sei mesi.

