SARONNO – L’aggressore di Francesco Costa è stato trasferito in carcere. I carabinieri del maggiore Fortunato Suriano, della Compagnia di Saronno, erano andati a prenderlo alle 14. Poco dopo il passaggio in via Marconi ed in via Manzoni di quattro autopattuglie a sirene spiegate, con l’arrestato, che stavano rientrando al comando cittadino con il fermato, un saronnese di 51 anni. Dopo le formali contestazioni, poco prima delle 18 è avvenuto il trasferimento nel carcere di Busto Arsizio.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, Francesco Costa, insieme ad un amico si erano recati all’interno di un bar per consumare alcuni alcoolici ma il costo delle consumazioni, giudicato troppo elevato da parte dei due avventori aveva innescato una discussione tra questi e la ragazza impiegata dietro al bancone, discussione degenerata in insulti e frasi offensive prima di lasciare a piedi il locale. Ritornati poi nei pressi, per recuperare l’automobile li parcheggiata, venivano notati da un congiunto della donna che evidentemente nel frattempo era stato informato di quanto accaduto poco prima, il quale si dirige verso Costa e il suo amico aggredendoli entrambi. Ad avere la peggio è stato Francesco Costa che dalle iniziali ricostruzioni, in attesa dei risultati dell’esame autoptico, incassato il primo colpo cade a terra battendo violentemente il suolo con la nuca. Erano state fin da subito, proprio le dichiarazioni incongruenti rese dai gestori del locale in particolare della donna che avrebbe subito le offese da parte del Costa a indirizzare i sospetti degli inquirenti nei confronti del 51enne ed esaminare scrupolosamente la sua posizione.

