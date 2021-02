VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / SARONNO – Sono più di 100 i nuovi casi positivi a Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nei principali centri del Varesotto, a parte Saronno tutti in doppia cifra.

Busto Arsizio sfiora i 50 casi in una giornata, contando +48 nuovi contagi. Anche Varese e Gallarate vedono importanti incrementi: rispettivamente le due località segnalano +22 e +32 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Decisamente più moderati i numeri di Saronno: +4.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno:2.975 (2.971)



Varese: 5.255 (5.223)

Busto Arsizio 5.810 (5.762)

Gallarate 3.597 (3.565)

I numeri dei nuovi contagi da coronavirus tornano a correre nel Varesotto che oggi è la terza provinciale con i dati peggiori, +425 (poco meno del Bresciano, che è a +506; e del Milanese a +532). Nel Comasco +313 ed in Brianza +143.

A fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi (7 per cento del numero totale dei tamponi effettuati; comunque in discesa da ieri quanto la percentuale era stata di 8.3). I guariti e dimessi sono 1.091. I decessi in Lombardia oggi sono stati +43 (ieri erano stati +45).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

23022021