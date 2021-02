GERENZANO – La notizia, che può diventare un aiuto anche per chi vive un momento difficoltà, è stata rilanciata sui social anche dall’Amministrazione comunale.

La società McDonald’s informa che sono aperte le selezioni per la ricerca di personale per il ristorante di Gerenzano.

Per candidarsi alle posizioni aperte occorre inviare il proprio curriculum vitae alla seguente mail [email protected]

Il ristorante McDonald’s è stata aperto nel 2017 con una superficie interna di 215 metri quadrati e 159 posti a sedere. All’esterno invece la superficie sarà di 75 metri quadrati , per un totale di 52 posti a sedere esterni.

Non tutti lo sanno ma è dotato di uno dei modelli di McDrive tra i più recenti: lo stile moderno della struttura e la corsia ancora più funzionale consentono ai clienti di ordinare e pagare direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce.

Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service, grazie ai quali è possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s.

