In coda per rendere omaggio all’ambasciatore Luca Attanasio

LIMBIATE – E’ stato aperto da questa mattina alle 10 e fino alle 19 il Municipio di Limbiate, dove è stata allestita la camera ardente per chi ha voluto omaggiare il concittadino Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo vittima di un’imboscata lunedì scorso.

Una lunga coda di persone, tutte composte nei limiti del percorso disegnato dal comune, si è formata in breve tempo: assessori, consiglieri comunali, vecchi e nuovi, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, ma soprattutto semplici cittadini, che hanno conosciuto Luca, molti sono con lui cresciuti, altri lo hanno visto bambino, alcuni lo hanno apprezzato per la sua carriera diplomatica, al servizio delle popolazioni del Terzo Mondo.

All’interno, la bara avvolta dal tricolore, sorvegliata da due Carabinieri in alta uniforme, e le immagini di Luca sorridente che scorrono continuativamente sugli schermi installati nell’atrio del palazzo municipale, quasi a voler ricordare che la sua era una missione umanitaria, in cui ha creduto con tutto se stesso e a cui ha dedicato la vita, “per non lasciare nessuno indietro”.

I funerali limbiatesi sono in programma per domani 27 febbraio, alle ore 10, al centro sportivo comunale di via Tolstoj: è necessario l’accredito per l’ingresso, vista la situazione sanitaria che impone le regole di distanziamento.

26022021