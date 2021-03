Otto marzo, Sara Battistini (Pd): “Uomini confrontatevi tra voi in modo franco sul vostro rapporto con le donne”

SARONNO – Sara Battistini, membro del direttivo del Pd Saronno, ha condiviso una riflessione per l’ 8 marzo, festa delle donne, un po’ insolita perchè totalmente rivolta agli uomini e che parte dalla necessità di un confronto. Ecco il testo integrale

Come da un po’ di anni a questa parte, anche quest’anno, in occasione della Giornata della Donna, scelgo di fare appello agli uomini affinchè parlino, si confrontino tra di loro (senza noi donne presenti) sul bisogno, sembrerebbe irrinunciabile, da parte del maschio di esercitare violenza e sopraffazione sulle donne, quasi sempre su donne che pensate di amare, e quindi di rispettare.

Solo da un confronto franco, intimo e doloroso tra di voi, tra chi non ha mai avuto o ha risolto questo impulso, e tra chi invece conosce questo abisso, si intraprenderà una via per uscire da questa strada lastricata di vittime, di donne uccise che non torneranno più a casa dai loro figli, dalle amiche, al lavoro.