Cogliate

COGLIATE – Si è tenuto venerdì 8 marzo l’evento organizzato dalla lista civica Progetto in Comune in occasione della Giornata internazionale della Donna dal titolo “Non esistono piccole donne” nello scenario del ristorante La Madonnina a Cogliate.

“Abbiamo voluto organizzare una serata aperta a tutti, sia alle donne sia agli uomini – racconta la consigliera comunale Annamaria Uboldi – perché questo evento oggi non è più considerato una festa ma è l’occasione per riflettere sulle violenze che le donne subiscono ancora e sulle discriminazioni che limitano la loro libertà. Purtroppo siamo ancora molto lontani dalla condizione in cui dovremmo arrivare. Abbiamo così pensato di farlo insieme, uomini e donne, proponendo una cena durante la quale non sono mancati spunti di riflessione e la risposta è stata molto positiva.”

Durante l’incontro sono stati proposti due interessanti interventi: il primo di Raffaella Damonte, chirurgo pediatrico e portavoce dell’associazione Germoglio Viola, che si occupa di fare assistenza a persone in difficoltà e in particolare dare sostegno alle donne che subiscono violenza. Il secondo della cogliatese Lisa Basilico, storica dell’arte, che ha presentato un’inchiesta sociale sulla modalità di raffigurazione della figura femminile nell’arte italiana.

Sempre durante la giornata dell’8 marzo, in mattinata, i rappresentanti della lista civica erano in piazza e fuori dalle scuole per omaggiare tutte le donne con una primula e una poesia. “Un piccolo gesto gentile e simbolico – spiega il consigliere Ivan Basilico – che speriamo serva a ricordare a tutti l’attenzione, il rispetto e soprattutto l’importanza di una battaglia per la realizzazione di una concreta parità di genere, a partire dalle politiche locali.”