Città

SARONNO – Un momento di riflessione per le donne, per gli uomini e perché l’8 marzo si possa parlare di diritti e di donne e non di violenza sulle donne.

Stamattina in Municipio a Saronno si è tenuto il flash mob dedicato all’8 marzo. L’iniziativa si è tenuta nell’atrio del Municipio e ha vissuto diversi momenti.

Una canzone di Fiorella Mannoia ha aperto il momento di condivisione e riflessione proseguito con un comunicato degli organizzatori sul perché anche l’8 marzo sia importante parlare di violenza perché non ci sia più una sedia vuota per una donna che non c’è più.

Quindi ha proseguito Emiro Fresc con la lettera di un brano dell’intervento di Gino Cecchettin al funerale della figlia Giulia.

A prendere la parola quindi Oriella Stamerra di Rete Rosa: “La felicità sta nell’avere delle relazioni sane e buone con sé stessi e gli altri. Con questa sedia vogliamo ricordare quanto siamo lontani all’obiettivo di una felicità con relazioni sane. C’è un intreccio tra diritti negati e violenza”.

“La speranza è che in futuro non serva più celebrare i diritti delle donne perché saranno una concreta quotidianità”.

Il flash mob è proseguito con la lettura della poesia “Ogni volta” e quindi il saluto del sindaco Augusto Airoldi che ha ringraziato per la scelta di tenere il flash mob in Municipio “una scelta piena di significato”.

“Ci sono gli eventi e le iniziative ma c’è anche l’impegno dell’amministratore che in ogni intervento che fa si impegna per essere inclusiva insomma non si lavora solo per il maschio alfa che si sposta in Suv noi pensiamo a tutti e tutte”.

Il flashmob si è concluso lasciando ai partecipanti un volantino con il numero 1522 “da condividere in giro per la città”.

guarda tutte le foto 9



Saronno, flash mob 8 marzo: le foto dal Municipio

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti