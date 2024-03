Città

SARONNO – “Mi corre l’obbligo di rispondere a Lucia Castelli perchè pur condividendo in parte le sue affermazioni, queste contengono numerose imprecisioni”.

Inizia così la replica del vicesindaco Laura Succi in merito all’8 marzo a Saronno.

“La mattina di venerdì 8 marzo si è svolto in Municipio un flash mob organizzato da diverse associazioni cittadine, non dall’assessorato, che ha semplicemente concesso il patrocinio.

L’evento ha portato l’attenzione, è vero, sul tema della sopraffazione, aspetto che non possiamo dimenticare ne sottovalutare. Ma proprio per offrire alla città una visione della figura femminile a tutto tondo, con le sue potenzialità, la sua creatività, che spesso rimangono inespresse, la sera l’Amministrazione, questa volta si, in prima persona, ha offerto alla città uno spettacolo tutto al femminile: un gruppo di cantautrici bravissime che hanno intrattenuto 200 persone al cinema Prealpi con le loro canzoni.

Un gruppo che fa della diversità di stile di ognuna di loro un valore di collaborazione e solidarietà, sfatando il mito della rivalità femminile. Il pubblico entusiasta ha avuto modo di conoscerle e a loro auguriamo tutto il successo che meritano e che, a volte, le donne incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere. Mi spiace che l’evento sia sfuggito a Lucia Castelli, l’avrebbe sicuramente apprezzato”.

