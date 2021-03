SARONNO – “Visto il comunicato Aifa si comunica che a partire dalla giornata di domani 16 marzo l’Asst Valle Olona sospenderà in via precauzionale la somministrazione del vaccino Astrazeneca”. E’ la nota condivisa sulla pagina Faceboook dell’asst Valle Olona che riporta anche la comunicazione dell’Aifa in merito alla sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca.

Da questa novità deriva l’avviso per gli utenti del punto vaccinale saronnese allestito al terzo piano del padiglione verde dell’ospedale cittadino: “Si avvisano gli utenti delle sedi vaccinali di Lonate Pozzolo e Saronno in programma per il 16 marzo e per le giornate successive di non presentarsi e che verranno ricontattati dall’Asst non appena si avranno maggiori dettagli“.

Dall’asst arrivano anche una promessa di una tempestiva informazione anche per chi si è già sottoposto alla prima dose e attende la seconda: “Tutti coloro che sono in attesa della seconda dose verranno informati tempestivamente riguardo alle ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale”.

(foto archivio: il punto vaccinale allestito all’ospedale di Saronno)