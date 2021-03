GERENZANO – Proponevano ai passanti il vaccino anti-covid, per la strada. E’ successo nelle scorse ore a Gerenzano, per fortuna a quanto pare non c’è cascato nessuno.

sono truffatori. Nessuno è autorizzato a proporre vaccinazioni per strada o citofonando a casa. Sono state segnalate anche tentativi di truffe telefoniche a tema coronavirus nei territori limitrofi. Inviamo a prestare la massima attenzione ed a non aprire la porta agli sconosciuti. Chiamate subito i carabinieri al numero 112 o la polizia locale, fino alle 18.30 ai numeri 3473615414 o 0296399128. Email: [email protected] Le forze dell'ordine sono state informate dell'accaduto e stanno pattugliando il territorio".