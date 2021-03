GALLARATE – Le verifiche del venerdì, previste dal protocollo sanitario anticovid, hanno dato per i giocatori delle due squadre esito tranquillizzante e quindi oggi alle 18 può andare regolarmente in scena l’atteso derby della terza giornata di andata della C Gold di basket maschile. Per la capolista Az Saronno Robur l’insidiosa trasferta sul parquet della Gallaratese. Gara sicuramente interessante per saggiare ulteriormente le potenzialità della formazione saronnese, ed ovviamente anche di quella di casa, pure protagonista di un buon avvio di annata.

Si gioca a porte chiuse, per le regole contro la diffusione del coronavirus, ma i tifosi potranno esserci lo stesso, “virtualmente”, seguendo la diretta che andrà in onda sulla pagina Facebook di Be.Pi Sport. Che alle 18.30 sempre in diretta propone anche un’altra partita del girone, Milano3-Mortara. Classifica: Az Saronno 4 punti, Gazzada, Varese academy, Gallarate e Valceresio 2, Mortara, Legnano e Milano3 0.

(foto archivio: azione di gioco dell’Az Saronno nel precedente match)

