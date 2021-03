CARONNO PERTUSELLA – Domani la Caronnese giocherà contro il Sestri Levante. Ecco i 20 convocati di mister Roberto Gatti. Il fischio d’inizio sarà alle 15 e che sarà possibile assistere al match sulla pagina ufficiale Facebook della società, Sc Caronnese; mentre si gioca a porte chiuse per le norme legate all’emergenza coronavirus.

I convocati sono i portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; i difensori Andrea Galletti, Christian Travaglini, Mohamed Salah Mzoughi, Giovanni Midolo, Maurizio Cosentino; i centrocampisti Andrea Battistello Tommaso Putzolu, Christian Torin, Francesco Coghetto, Michele Calì, Alessandro Vernocchi, Ludovico Gargiulo e Ismael Brian Yamba; gli attaccanti Giorgio Siani, Daniele Rocco, Stefano Banfi, Flavio Becerri e Federico Corno.

Arbitro designato per l’incontro, valevole per la 6′ giornata di ritorno del campionato di serie D, è Simone Gauzolino della sezione di Torino. Assistenti saranno Davide Rignanese della sezione di Rimini e Alessio Mauriello della sezione di Bologna. In classifica la Caronnese è attualmente al sesto posto mentre il Sestri è quinto. Rinviata invece per casi covid fra gli ospiti la sfida Folgore Caratese-Varese, come riferito dal sito specialistico paolozerbi.com.

(foto: l’allenatore della Caronnese, Roberto Gatti)

20032021