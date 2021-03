CARONNO PERTUSELLA – Anche Caronno ha partecipato alla mobilitazione nazionale per chiedere che la scuola torni il prima possibile in presenza. Domenica mattina con gli zainetti in spalla e cartelli con cui hanno fatto sentire la propria voglia di tornare in aula alcuni bimbi si sono ritrovati coi genitori al parcheggio della scuola elementare Pascoli.

Grande attenzione da parte di tutti alle normative anticovid dimostrato dall’uso delle mascherine al distanziamento sociale. Prima i bimbi si sono seduti per terra, ognuno con il proprio cartello. Alle 11,15 si sono alzati in piedi per un simbolico applauso. La manifestazione si è quindi conclusa ordinata e distanziata come è stata per tutta la sua durata. I cartelli dei bimbi sono stati appesi sul cancello della scuola così da colorarlo e animarlo in attesa che possa riaprirsi per riaccogliere gli alunni in classe.

Qui il video condiviso su Facebook da una delle partecipanti.



Foto condivise sul gruppo sei di Caronno se