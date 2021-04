Gerenzano, 1 aprile: parte la raccolta del verde

GERENZANO – “Si avvisa la cittadinanza che dal 1 aprile al 30 settembre, sarà attivo il servizio gratuito di ritiro degli scarti di sfalci e potature a domicilio“: lo fa sapere l’Amministrazione comunale.

– Come prenotare il servizio di ritiro: per ogni ritiro chiama il numero verde Amsa: 800332299.

– Importante: non si potranno utilizzare i sacchi di plastica e le cassette. In alternativa le potature dovranno essere consegnate in fascine ben legate di lunghezza massima di 1m e peso non superiore a 5 chili. Si possono esporre massimo 5 fascine per ritiro.