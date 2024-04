Amsa Spa inizierà da corso Italia – zona del capolinea autobus urbani – per proseguire a salire verso il centro, ovvero piazza Libertà e sino a piazzetta Croce.

“Ci scusiamo anticipatamente perché questo trattamento potrebbe causare qualche rumore in più rispetto ai tradizionali passaggi di mezzi del lunedì, ma l’operazione rientra nelle attività in calendario per migliorare la pulizia e il decoro di questa zona della città” dicono dal Comune.