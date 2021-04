SARONNO – E’ partito dai dati e da una fotografia dello sport saronnese che racconta come questo sia (numericamente almeno) fortemente maschile Gabriele Musarò assessore allo Sport che dopo i primi mesi di attività sta dettando le linee guida per lo sviluppo e il rilancio di un settore cruciale per la città anche sotto il profilo sociale.

Nell’intervista di martedì sera nell’ambito dell’Arena biancoceleste da ilSaronno, Musarò non ha solo parlato del suo impegno per il ritorno dello sport nelle scuole e per l’organizzazione (covid permettendo) di una vetrina per le associazioni cittadine ma ha soprattutto acceso i riflettori su un tema che la città di Saronno non aveva mai affrontato.

“Abbiamo 47 associazioni sportive con 7 mila gli iscritti. Di questi gli uomini sono 4.200 mentre le donne sono 2.700. Un dato che racconta una grande sperequazione che vogliamo comprendere in modo da poter intervenire”.

“Lo sport – rimarca l’esponente della Giunta – non è certo da declinare soltanto al maschile! E’ una situazione da affrontare, innanzitutto cercando di capire a fondo perchè le donne lo pratichino di meno anche facendo attenzione al fenomeno dell’abbandono e della dispersione. E’ una situazione che voglio monitorare in modo da studiare delle politiche per implementare le possibilità sportive anche per le donne”.