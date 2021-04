SARONNO – I primi mesi da assessor, i rapporti in Giunta i principali provvedimenti sul fronte della scuola e dello sport (in chiave covid ma non solo) sono alcuni degli argomenti che tratteremo stasera all’Arenabiancoceleste con l’assessore alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Giovanili e allo Sport Gabriele Musarò (Con Saronno).

L’appuntamento è alle 21 sulla pagina Facebook de ilSaronno, su youtube oppure direttamente qui

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.