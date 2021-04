SARONNO – Sono stati gli agenti della polizia locale ad aiutare l’83enne che martedì pomeriggio vagava in stato confusionale per il centro storico.

Per la saronnese l’epilogo di una disavventura per la quale si è trovata a vagare senza sapere bene dove andare da sola nel cuore di Saronno.

La prima richiesta di aiuto è arrivata da via Miola dove alcuni passanti hanno notato la donna in difficoltà senza riuscire però a fermare il suo vagare non avendo ben presente una meta. Del resto quando gli agenti sono arrivati sul posto non l’hanno più trovata. I vigili hanno così iniziato un attento sopralluogo che li ha portati fino nel cuore della Ztl precisamente in via Pasta dove hanno rintracciato la donna. Provata e confusa la saronnese era in difficoltà tanto che è stata chiamata un’ambulanza che l’ha portata all’ospedale dopo al pronto soccorso è stata sottoposta ad una serie di accertamenti e controlli.

