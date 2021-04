GERENZANO – Pulizia strade, arrivano le multe: sono 20 e da 42 euro l’una le sanzioni emesse dalla polizia locale gerenzanese nel corso di controlli nelle vie del paese, ad essere multate le vetture posteggiate a bordo strada, la mattina del martedì quando è stata prevista per la prma volta questa sperimentazione con il passaggio della spazzatrice del servizio della nettezza urbana. In passato non veniva richiesto lo spostamento delle vetture, la spazzatrice semplicemente ci girava attorno ma da martedì scorso è stato introdotto, nelle vie interessate, il divieto di sosta temporaneo per consentire un intervento più efficace della spazzatrice stessa.

Ma evidentemente la novità non è stata ancora recepita da tutti: i vigili urbani sono intervenuti di pari passo con la spazzatrice ed hanno sanzionato le vetture che non erano state rimosse. “Ci sono i cartelli che indicano dove e quando passa la spazzatrice, invitiamo i cittadini a collaborare” dicono dal Municipio.

11042021