Cronaca

UBOLDO – La polizia locale di Uboldo ha rinvenuto nel bosco tre fucili rubati: erano stato sottratti, qualche tempo fa, in abitazioni della zona.

Sono fucili da caccia: li ha notati un volontario che stava pulendo il verde, nella zona di Cascina Regusella all’interno del Parco dei mughetti: è stata informata la protezione civile e quindi la polizia locale, accorsa per il recupero delle armi. Uno dei fucili si trovava nel fitto del bosco, gli altri due n un punto meno nascosto, ed erano avvolti dal cellophane. Si è presto risaliti alla provenienza dei fucili: erano stati rubati in case di privati, a Cerro Maggiore e Muggiò. Ancora in buono stato, i fucili sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che avevano presentato denuncia contro ignoti per il furto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un fucile precedentemente rinvenuto sempre nella zona)

29022024