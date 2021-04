Vaccini, Librandi: “Draghi non ascolti i galleggiatori di professione”

SARONNO – “Al premier Mario Draghi noi chiediamo di non farsi trascinare nella palude dai galleggiatori di professione, come il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i suoi tecnici, quanti cioè con le loro scelte miopi e sempre tardive ci hanno reso il Paese occidentale con i dati sanitari peggiori, nonostante le ormai infinite chiusure e privazioni imposte ai cittadini. Ora che la campagna vaccinale ha finalmente accelerato, è bene rilasciare in pochissimi giorni il patentino per chi si è vaccinato e consentire così a una fascia sempre maggiore di italiani di riprendere la loro vita”. Lo dice il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva.

