SARONNO / RESCALDINA – L’ex giocatrice ed allenatrice del Saronno, nonchè Nazionale di Cina e Italia, Hua Jie, è entrata nello staff delle Bulls Rescaldina, che si preparano al prossimo campionato di serie A2.

“Nuovo coach d’eccezione per le ragazze della A2. La prima squadra softball dei Bulls ha salutato oggi per il primo allenamento ufficiale Hua Jie che entra a far parte dello staff tecnico accanto al manager Lilly Rossetti e ai coach Riccardo Locati e Gianluca Pecchenini” fa sapere il club rescaldinese. Come ricordano dalle Bulls di Rescaldina, “storica giocatrice della Nazionale cinese prima e di quella italiana poi, Jie porta un bagaglio invidiabile di conoscenza e di esperienza alla giovane compagine rescaldinese che cercherà di sfruttare al meglio questa occasione di crescita, che è davvero unica. Benvenuta da parte di tutti i Bulls!”