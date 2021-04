SARONNO – “Giovedì 8 aprile sono stato eletto dai commissari di maggioranza, con unanime consenso, presidente della commissione Commercio e Attività Produttive. Ringrazio sentitamente per la fiducia accordatami e considero questa carica come una tappa di un percorso che ha inizio con l’attività professionale che svolgo da anni nel settore commerciale, poi proseguito con la nomina a Presidente del Distretto Urbano del Commercio negli anni 2018/2019 e con l’elezione a Consigliere Comunale l’anno scorso”.

Sono le parole di Luca Amadio capogruppo di Obiettivo Saronno.

“In questo periodo, come non mai, le attività commerciali e produttive hanno necessità da parte delle Istituzioni di risposte e soluzioni concrete, efficienti e immediate. E’ un onore condividere questa responsabilità con l’assessore Giulia Mazzoldi e tutti i commissari di maggioranza e minoranza, nell’ottica di una partecipazione costruttiva e proattiva. E’ nostro dovere impegnarci al massimo per restituire la serenità, la speranza e la dignità a chi più di altri ha subito due delle conseguenze più negative della pandemia, ovvero la difficoltà del presente e l’incognita del domani. Proprio per questo invito chiunque avesse richieste, proposte e necessità in merito, a scrivermi via mail a [email protected] , in modo che si possa lavorare come Obiettivo Saronno da sempre opera, ovvero considerando i cittadini protagonisti della città. Le attività commerciali e produttive sono l’anima della nostra Saronno ed il cuore pulsante della nostra economia e, proprio perché tali, da custodire e preservare con assoluta determinazione”.

17042021