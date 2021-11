x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dall’assessore Mimmo D’Amato e dal sindaco Augusto Airoldi.

E’ stata convocata la scorsa settimana, dopo diversi mesi, la Commissione consiliare Commercio ed Attività produttive, a cui hanno partecipato l’assessore Domenico D’Amato e i presidenti di Ascom e del Duc.

“Sono molto soddisfattodi questa occasione di incontro e di confronto – spiega l’assessore D’Amato – due ore abbondanti di inteso scambio dai diversi punti di osservazione sul tema della promozione e del sostegno della rete commerciale saronnese che, come è noto, sconta, oltre a problemi di natura strutturale ascrivibili al fenomeno generalizzato della crisi del commercio di vicinato, anche le difficoltà che la pandemia ha rappresentato e per certi versi esacerbato. I partecipanti alla commissione hanno innanzitutto condiviso una questione di metodo che l’amministrazione Airoldi ha ben chiara e ha esplicitato nel suo programma amministrativo: le problematiche del commercio vanno inserite, per essere

comprese e affrontate, in una visione complessiva che ha al centro la nostra idea di Città”.



Partendo dal presupposto che le questioni che impattano sulla capacità di sviluppo del commercio saronnese sono strettamente collegate alla capacità di pianificazione eprogrammazione degli eventi, con il sistema della viabilità e dei parcheggi, con il decoro cittadino, con l’illuminazione delle vie più centrali, della sicurezza, perché tutto ciò concorre a rendere Saronno più attrattiva, la Giunta ha costituito un gruppo di lavoro interno, trasversale, per avere una visione di insieme e prendere i provvedimenti necessari in una logica complessiva.

Il gruppo di lavoro si concentrerà sull’area test che coincide con il distretto urbano del commercio per poi, a valle di un periodo di sperimentazione, estendere all’intera città gli interventi. “L’intensa attività di incontro e confronto di queste

settimane tra l’Amministrazione e i negozianti si inserisce proprio in questa logica – spiega il sindaco Augusto Airoldi – ed è una delle modalità con cui intendiamo procedere per avere in modo puntuale il polso della situazione. Fermo restando che è proprio il Distretto Urbano del Commercio uno degli strumenti più importanti per realizzare il cambiamento”.



In particolare, oltre a confermare l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione, l’assessore D’Amato ha voluto lanciare anche alcune proposte e sollecitazioni, quali, ad esempio, la necessità di reperire fondi attraverso non solo le voci ordinarie del bilancio comunale ma anche e soprattutto attraverso l’aggressione di bandi regionali, nazionali ed

europei e accordi di sponsorizzazione e collaborazione. “L’idea di fondo è che Saronno debba aprirsi, guardare oltre i propri confini e anche avvalersi di esperienze di altri territori con lo scopo di caratterizzare sempre più la propria identità – conclude l’assessore D’Amato – Negli interlocutori presenti ho trovato non solo interesse e competenza ma anche lo spirito che contraddistingue il mio operato: grande impegno e grande concretezza, con la volontà di mettere a terra soluzioni. Siamo sulla strada giusta, questa volta Saronno saprà svoltare!”