SARONNESE- Incendio alle porte del Saronnese: nel tardo pomeriggio odierno i vigili del fuoco del comandi della zona sono accorsi al Villaggio Ina di Cesate dove molto cittadini avevano segnalato la presenza di una coltre di fumo. “Fenomeno” ben presto spiegato: stava bruciando un box con i suo contenuto: ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni e da chiarire le cause dell’accaduto. I pompieri hanno comunque rapidamente provveduto a spegnere la fiamme.

A Turate alle 11 scontro auto moto in via San Maurizio: sul posto l’automedica proveniente da Como ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù. E’ stato soccorso un 26enne, trasportato all’ospedale di Legnano, non risulta in pericolo di vita.

A Cislago intervento di una ambulanza del Sos Mozzate alle 12.30 in via Minniti per una caduta accidentale al suolo, di una pensionata del posto di 85 anni: è stata trasferita all’ospedale di Castellanza per essere medicata di lievi lesioni. Mentre a Gerenzano alle 16.20 in via Isonzo è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno per prendersi cura di una pensionata 90enne vittima di un malore, la donna è stata ricoverata all’ospedale di Legnano ma non è in condizioni preoccupanti.

25042021