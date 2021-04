TURATE – Il Parco dei veterani di Turate si è riempito di locandine degli animalisti; nuova iniziativa di protesta. Infatti i militanti di Cento per cento animalisti nella prima serata di martedì 27 aprile hanno affisso sui cancelli dell’area verde una serie di locandine ironiche.

“Recentemente abbiamo criticato l’associazione “Compagnia arcieri dell’airone” di Turate per la presenza, nel Parco dei veterani, di un’area riservata al tiro con l’arco con sagome di animali come bersagli. Abbiamo suggerito di sostituirle con normali target face. E’ evidente come sia scorretto avallare l’idea che si possa tirare su animali, sopratutto se il parco in questione è frequentato da bambini. Abbiamo anche contattato l’associazione invitando a rimuovere le sagome per i motivi elencati ma le sagome di animali sono sempre lì, e l’associazione che gestisce l’attività non ha neanche risposto” dicono da Centoxcento. Che annunciano: “In attesa che i responsabili percepiscano il nostro invito, se necessario organizzeremo nuove iniziative”.

28042021