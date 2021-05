SARONNO / GROANE / VARESE – Come sempre da prendere con le molle i dati dei nuovi contagi da coronavirus che sono stati diramati nel tardo pomeriggio del lunedì: pochi tamponi e dunque pochissimi i casi scoperti, in doppia cifra solo il Milanese. A Saronno +2, a Caronno Pertusella e Tradate +0. A Varese +5, a Gallarate +0 ed a Busto Arsizio +2. A Limbiate +2.

Ecco i dati dei positivi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati dell’altro ieri per un confronto):

Saronno 3.771 (3.769)

Caronno Pertusella 1.737

Tradate 1.781

Gerenzano 1.026

Varese 6.907 (6.902)

Busto Arsizio 7.681 (7.679)

Gallarate 4.648

Malnate 1.740

Nel Comasco:

Turate 900

Lomazzo 958

In Brianza:

Limbiate 3.445 (3.443)

Cesano Maderno 3.876 (3.870)

Cogliate 813 (812)

Lazzate 729 (727)

Monza 10.749 (10.743)

Desio 4.045 (4.041)

Seregno 3.798 (3.795)

Lissone 4.126 (4.120)

Brugherio 3.227

Giussano 2.428 (2.426)

In provincia, ieri nel Varesotto +67, nel Comasco +8 ed in Brianza +76.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-75). E nessun nuovo caso in provincia di Lodi. A fronte di 15.287 tamponi effettuati, sono 637 i nuovi positivi (4.1 per cento dei tamponi eseguiti). I guariti e dimessi sono 4.618. I decessi ieri sono stati in Lombardia +28 (altro ieri 28).