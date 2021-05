SARONNO – Grande cordoglio per la scomparsa di Federica Cosulich, insegnante dei liceo classico “Legnani” di Saronno: il funerale si è tenuto questa mattina alle 11 nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo della centrale piazza Libertà, con accesso consentito limitatamente a posti disponibili, ridotti, per l’emergenza coronavirus e le norme sanitarie in vigore. Ma tanti si sono radunati anche sul sagrato per dare l’addio alla docente, particolarmente apprezzata nell’istituto scolastico saronnese ed amata dai propri studenti; e per testimoniare la propria partecipazione al lutto. Laprofessoressa aveva 56 anni e da solo un mese combatteva contro una grave malattia, che le è stata purtroppo fatale.

Nella chiesa di San Pietro e Paolo ed in piazza, infatti, anche molti giovani; suoi studenti attuali e del passato; e che anche sui social e sui giornali nei giorni scorsi l’avevano voluta ricordare. In questi giorni c’era stato anche il ricordo della insegnante da parte del sindaco di Solaro, Nilde Moretti, ex studentessa del Legnani.

(foto: piazza Libertà al termine del funerale della professoressa Federica Cosulich)

