Gerenzano, appello del Comune agli automobilisti: “Aiutateci per la pulizia strade”

GERENZANO – “Invitiamo tutti i cittadini a non lasciare la propria auto nei giorni e nelle vie di pulizia meccanizzata delle strade, rispettando le indicazioni riportate nei cartelli dedicati. Oltre a impedire una corretta pulizia della sede stradale e avere un paese più pulito, è possibile incorrere in sanzioni pecuniarie di 42 euro”. Lo sottolineano i responsabili dell’Amministrazione comunale di Gerenzano.

Che ricordano: “Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio igiene ambientale al numero telefonico 0296399107, indirizzo email: [email protected]

oppure il comando della polizia locale ai numeri 0296399128, 3473615414, indirizzo email: [email protected] La collaborazione di tutti è importante per questo servizio a beneficio di tutta la collettività”.

Già nei mesi scorsi il Comune aveva invitato a procedere con lo spostamento delle auto dai relativi parcheggi o da bordo strada negli orari di pulizia, in base alla cartellonistica, per non intralciare l’attività dei mezzi della nettezza urbana.

(foto: un cartello della pulizia strade, con divieto temporaneo, in una via di Gerenzano)

08052021