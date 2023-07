x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ad alcune dichiarazioni sul consiglio comunale aperto di ieri sera.

Sulla propria pagina Facebook, il consigliere comunale Luca Davide commenta oggi: “Le bugie hanno le gambe corte caro sindaco” e riporta un inciso della premessa della delibera di Giunta Comunale n. 86 del 20 aprile 2023, in cui, a suo dire, la Giunta avrebbe stabilito il mese di luglio del 2023 per l’adozione di un Piano Integrato di Intervento sulle aree ex Isotta Fraschini, fatto ieri sera smentito dal sindaco in consiglio comunale.

Il consigliere Davide è incorso in un serio errore di comprensione: infatti, ciò che conta, di una deliberazione, come di ogni provvedimento amministrativo, è la parte dispositiva; nella delibera 86 del 20 aprile 2023, al punto 2., la Giunta ha infatti deliberato: “di fornire indirizzo all’Area Tecnica – in relazione alla proposta iniziale di P.I.I. in oggetto – affinché si doti di apposito e specifico team di supporto di elevata e competente professionalità tale da consentire l’adozione dello specifico atto di indirizzo da parte degli organi politici del Comune di Saronno, nei tempi attesi (luglio 2023), ciò anche al fine di tutelare l’ente e addivenire alla corretta definizione del procedimento di Variante proposto dagli operatori”.

Quindi, la Giunta Comunale ha deliberato di portare in consiglio comunale, entro un termine indicativo, una proposta di delibera di indirizzo, contenente in linee di massima le indicazioni del Consiglio Comunale per la successiva redazione di una proposta di Piano Integrato di Intervento. Questo sarebbe successivamente sottoposto al Consiglio Comunale prima per l’adozione e, dopo, per l’approvazione definitiva, secondo la procedura prevista dalla legge.

Il consigliere Luca Davide, riporta solo la prima parte della deliberazione e omette la parte decisiva, il dispositivo, di cui evidentemente non ha neppure inteso la portata amministrativa; il dispositivo infatti, come spiegato, contempla una delibera di indirizzo, non l’adozione di un Piano Integrato di Intervento fatto e finito. Una differenza rilevante.

