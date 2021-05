SARONNO – “Provi a fare usare queste!”. Inizia con questa esortazione la nota condivisa dal Pd Saronno sulla propria pagina Facebook in risposta alla riflessione dell’ex assessore Maria Assunta Miglino.

“Leggendo l’articolo dell’ex assessore ci viene da pensare ma da che pulpito parlate di mascherine?

Continua il giochino di sono al governo, ma faccio finta di essere opposizione? Parla di mascherine che non piacciono perché hanno elastici dietro ai capelli, e la preoccupazione sarebbero i capelli lunghi?

Ma veramente? Perché non leggiamo di test che le riscontrano non efficaci a proteggere dai virus e a evitare che i virus si propaghino da chi magari tossisce.

Verrebbe da chiedere alla gentile signora se preferiva le famigerate “mascherine pannolino”! Si quelle volute dalla giunta di Regione Lombardia, quelle veramente considerate inusabili e rifiutate dagli operatori sanitari lombardi perché non sicure. Il sindacato le ha definite “ennesimo tassello di mala gestione di Regione Lombardia”

Le “mascherine pannolino” ci sono costate milioni di euro e attualmente giacciono per milioni e milioni di pezzi nei magazzini della nostra Regione Lombardia. Sono state un’operazione talmente azzeccata da innescare persino indagini della Procura, e la Guardia di Finanza ha compiuto accertamenti sulla modalità della commessa da parte della Regione stessa (in attesa di sviluppi e pronunciamenti).

Per cui un consiglio, le mascherine non sono oggetto di speculazione, se ci sono vanno usate e non sono annoverabili tra gli accessori di bigiotteria ed estetica. Il generale Figliuolo ve ne ha fornite in quantità io ne sarei grato, perché se vogliamo uscire definitivamente dal tunnel Covid serve prevenzione e vaccini, non estetica. O se preferisce gentile signora possiamo far provare a una giovane ragazza saronnese una bella “mascherina pannolino” e vediamo se si trova più a suo agio?