MILANO – Confermate le mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche, almeno per il momento: lo ha deciso il consiglio dei ministri di ieri. Che ha proporgato di 10 giorni, dunque sino al 10 febbraio l’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto ed anche in Zona bianca. Scadeva il 31 gennaio la chiusura delle discoteche: è stata prorogata anche in questo caso di 10 giorni, e quindi sino al 10 febbraio, poi si vedrà, valutando l’andamento della pandemia da coronavirus.

Per quanto riguarda le quarantene legate alla scuola, il consiglio dei ministri si è riservato di decidere variazioni nella riunione di domani, mercoledì, dopo un confronto con gli esperti sanitari. Altro argomento che potrebbe essere affrontato è quello della durata del green pass.

