SARONNO – Vigile urbano aggredito con un morso ieri pomeriggio davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di Trenord: una pattuglia era intervenuta per invitare il sudamericano, di 36 anni, e sui fratello trentenne ad indossare la mascherina, come previsto dalle norme anti-covid. Gli stranieri, erano le 17.45, hanno iniziato a litigare con i tutori dell’ordine e ad un certo punto il trentaseienne ha aggredito uno degli agenti, e lo ha morso ad un braccio, riuscendo comunque a provocargli delle lesioni malgrado indossasse il pesante giubbotto invernale; ed ha lamentato pure alcune contusioni ad una gamba.

Il vigile è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale, per fortuna nulla di grave per lui mentre l’extracomunitario, originario del Perù, è stato denunciato a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale; e per il rifiuto a fornire le generalità. Sia lui che il fratello sono stati inoltre multati, 450 euro a testa, perchè non indossavano la mascherina.

(foto archivio)

10012022