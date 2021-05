UBOLDO / SARONNO – “Stasera ore 22.30 tutti convocati per il gran finale”. Questo l’invito dell’ex sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti, ad amici e cittadini, in relazione alle serate online che si sono tenute nell’ultimo anno. Un vero e proprio programma che si è dato anche un ironico nome, quello dei “Cialtroni informati”. Come ricorda Guzzetti “200 puntate. 200 serate passate insieme tra cazzeggio, divertimento, il serio e il faceto, il caos, Guzzetti legge Speranza, i numeri di Franco Colombo, a che punto è la notte di Raffaele Nurra, il nostro corrispondente da Vienna Fabio Sandroni, il senatur Elio Fagioli, i commenti strampalati dell’Emiro, the voice Paticella, le pompe Calella, le querele, le risate, Natale e Capodanno, il parcheggio di Uboldo”.

Ricorda Guzzetti: “Abbiamo iniziato che c’era Conte finiamo con Draghi. Esisteva ancora Fca ora c’è Stellantis. Conte sembrava a un passo dall’esonero e ora ha vinto lo scudetto. Vi rendete conto? Vi aspettiamo stasera anche solo per un saluto!”

Come vederlo – Semplicissimo, basta cercare su Facebook la pagina “Com.Unica tv”.

(foto: un fotogramma di una precedente puntata)

10052021