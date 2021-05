TURATE / LOMAZZO – E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi alle 12.30 lungo l’autostrada A9 in direzione sud, fra le uscite di Lomazzo nord e Turate. Dopo lo scontro fra due autovetture hanno avuto bisogno di cure mediche un uomo di 59 anni, una donna di 61 anni ed un uomo di 63 anni, trasportato all’ospedale di Legnano, comunque non in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia stradale, l’automedica proveniente da Como ed una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago.

Alle 10.45 in piazza 4 novembre a Lomazzo, invece, intervento di una ambulanza della Croce rossa per soccorrere un uomo di 83 anni caduto accidentalmente da una scala. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Infine, a Rovello Porro intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo alle 14 in via Dante, per un malore.

(foto: pattuglia della polizia stradale allo svincolo di Turate dell’autostrada A9)

