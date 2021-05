UBOLDO – Sono stati smistati fra gli ospedali di Legnano ed il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco i tre feriti all’incidente avvenuto oggi in via per Origgio di Uboldo, nello stesso luogo dove dieci giorni fa si era registrato uno scontro mortale. Stavolta si sono registrati dunque tre feriti: una ragazza di 23 anni, una di 21 anni ed un uomo di 59 anni. Sono stati soccorsi dal personale delle ambulanze della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Caronno Pertusella; al momento del ricovero nessuno di loro è apparso in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, i carabinieri della Compagnia di Saronno e la polizia locale del comando di Uboldo-Origgio. Decisamente violento l’impatto fra le due vetture coinvolte ed ingenti i danni materiali ai mezzi coinvolti, una Fiat 500 ed un Fiat Scudo.

(foto: i due mezzi incidentati in via per Origgio)

11052021