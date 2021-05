CISLAGO / ORIGGIO / CESATE – Traffico intenso ed a tratti difficoltoso oggi per pioggia e maltempo, ed anche diversi incidenti stradali. Oltre a quello con tre feriti avvenuto nel pomeriggio ad Uboldo, anche diversi altri episodi. A Cislago nel tamponamento fra due autovetture avvenuto sull’ex Varesina alla periferia del paese nei pressi della intersezione con via Mattei si sono registrati due contusi. Si tratta di una ragazza di 20 anni e di una donna di 46 anni, che sono state medicate sul posto dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago subito accorsa assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Due incidenti nella zona dello svincolo fra l’autostrada A8 e la A9 in territorio di Origgio. Alle 11 per lo scontro fra due auto che viaggiavano in direzione Milano sulla A8 è stato necessario l’intervento della polizia stradale e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Tre persone – un ragazzo di 30 anni, una donna di 39 ed una di 71 anni – hanno avuto bisogno di cure mediche ed una è stata trasportata all’ospedale Galeazzi di Milano; nessuno è apparso in condizioni critiche. Alle 11.35 scontro auto-moto al bivio: contusi due uomini di 52 e 67 anni, trasportati all’ospedale di Legnano da una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Ciclista investito in via Fermi a Cesate: il ferito ha 40 anni e non è in pericolo di vita. E’ stato soccorso da una ambulanza della Croce d’argento di Limbiate.

Infine, intervento di automedica e ambulanza della Cri saronnese in piazza De Gasperi in centro a Saronno, per il malore di uomo di 62 anni; trasportato all’ospedale di Legnano; non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: ambulanza e carabinieri in piazza De Gasperi a Saronno)

