CESANO MADERNO – “Per la sicurezza dei cittadini e in particolare per il presidio del Parco delle Groane, l’Amministrazione comunale ha consegnato una nuova auto alla tenenza dei carabinieri di Cesano Maderno”. Lo fa sapere l’ente locale cesanese.

La cerimonia ufficiale si è svolta nel parcheggio dell’Oasi Lipu. Soddisfazione da parte del sindaco Maurilio Longhin e dei rappresentanti dell’Arma: il comandante provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza, colonnello Simone Pacioni, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Desio, maggiore Luigi Perrone, il comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Desio, tenente Francesco Lionello, e il comandante della tenenza di Cesano Maderno, il tenente Sebastiano Ciancimino. Il taglio del nastro dopo la benedizione da parte di don Stefano Gaslini. “Un’iniziativa che suggella il rapporto di stima e collaborazione del Comune con l’Arma dei carabinieri” rimarcano dall’amministrazione civica.

L’auto è una 4×4 adatta in particolare ai percorsi fuoristrada come quelli del Parco delle Groane, dove i carabinieri svolgono un’efficace azione di contrasto all’attività di spaccio di stupefacenti, un problema che aveva assunto dimensioni preoccupanti e che oggi grazie alle forze dell’ordine e all’impegno corale del Comune e di tutte le istituzioni del territorio è stato molto ridimensionato. Adesso i nostri carabinieri avranno un aiuto in più per controllare la zona. “Questo è un momento atteso e importante”, ha detto il sindaco Longhin, ringraziando i nostri militari ed esprimendo a nome di tutti sostegno e vicinanza.

(foto: il “taglio del nastro” della nuova autopattuglia col sindaco Maurilio Longhin)

15052021